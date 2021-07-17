كهرباء الشارقة تبحث التعاون مع المؤسسات السنغافورية

المصدر: الشارقة- البيان

بحث سعيد السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة خلال لقائه أمس لو بيت تشين القنصل العام لجمهورية سنغافورة سبل التعاون المشترك بين الهيئة والمؤسسات السنغافورية ذات الخبرة في مجال الطاقة والمياه والابتكار لإيجاد حلول مستدامة ومبتكرة باستخدام التقنيات الحديثة، مؤكداً حرص الهيئة على توطيد علاقات التعاون والعمل المشترك مع المؤسسات السنغافورية.

وأوضح السويدي أن الهيئة تتطلع بدعم ومتابعة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتقديم الخدمات وفق أفضل المواصفات وإعداد وتطوير إستراتيجية مستقبلية لمشروعات الطاقة والمياه في إمارة الشارقة لمواجهة الطلب المتنامي عليها بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة المحلية والعالمية والجامعات ومراكز الأبحاث.

وأكد رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الهيئة تعمل باستمرار على تقييم وتطوير الخطة الإستراتيجية في كافة مجالات عملها سواء إنتاج وتوزيع الطاقة أو تحلية وتوزيع المياه ومعالجتها وفق أفضل المعايير وتطبيق نظام مركز التحكم والرقابة على شبكات الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه لتقليل نسبة الفاقد والكشف عن التسربات.

خبرات

وأضاف إن الهيئة تحرص على تبادل الخبرات والاستفادة من المنظومة المتطورة لإدارة الطاقة بسنغافورة التي تعتبر من الدول التي سجلت إنجازات عالمية في مجال إدارة الطاقة والمياه ومعالجتها، مشيراً إلى أن فرص التعاون بين الهيئة والمؤسسات المتخصصة بسنغافورة في عدد من المشاريع المستقبلية متعددة خاصة في مجالات كفاءة إنتاج الطاقة وتقليل الفاقد من الشبكات وتدريب الكوادر الفنية حتى تكون قادرة على مواكبة التطوير والتحول الذكي في تقديم الخدمات والاستفادة من التجارب والخبرات العالمية.

واستعرض لو بيت تشين مراحل التطور التقني والفني الذي شهدته سنغافورة في مجال شبكات الكهرباء وإدارة الطاقة والمياه وكيفية تسويقها ضمن بيئة استثمارية تكفل الاستدامة وتحافظ على البيئة.

وأثنى القنصل العام لجمهورية سنغافورة على جهود إمارة الشارقة في مجال الحفاظ على البيئة ونشر الوعي بالاستخدام الأمثل للطاقة والمياه وحرص هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على إعداد خطة استراتيجية شاملة للمشروعات المستقبلية والاعتماد على تطوير مهارات كوادرها البشرية، مشيراً إلى أن المؤسسات بسنغافورة تحرص على المساهمة في نشر أفكار جديدة من التعاون والتواصل ومزيد من فرص العمل المشترك بين الشارقة وسنغافورة خاصة في مجال إدارة الطاقة والمياه وتطوير شبكات النقل والتوزيع.

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