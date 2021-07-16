عذج وزنه 106 كيلو غرامات يحصد المركز الأول بمهرجان ليوا للرطب

المصدر: وام

شهدت مسابقة " أكبر عذج " بمهرجان ليوا للرطب بدورته الـ 17 الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة و بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، مشاركات مميزة وسط منافسات قوية بين مزارعي النخيل في مسابقات المهرجان التي تستمر حتى 25 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

و أسفرت المسابقة عن فوز سيف صياح سالم طماش المنصوري بالمركز الأول بوزن بلغ 106 كيلوجرامات و جاء بالمركز الثاني سعيد سيف ثامر خلفان سيف المرر بوزن 98 كيلو و800 جرام وفي المركز الثالث صلهام حرموص سعيد صالح المزروعي بوزن 95 كيلو و400 جرام والرابع محمد سلطان بتال مبارك المرر بوزن 90 كيلو و900 جرام والخامس علي حمد سيف حمد المزروعي بوزن 90 كيلو و400 جرام.

كانت اللجنة المنظمة قد خصصت 15 جائزة لمسابقة أكبر عذج بقيمة إجمالية بلغت 234 ألف درهم وتم استقبال المشاركات خلال اليوم الأول ضمن الأوقات المخصصة للتسليم من الـ 8 صباحا إلى الـ3 مساء .

و تضمنت شروط المشاركة في مسابقة أكبر عذج أن يكون الوزن المعتمد لأكبر عذج بالكيلو جرام مع ترتيب الأوزان من الأكثر وزنا فالأقل والوزن الأعلى يحصل على المركز الأول ومن ثم الثاني والثالث وترتب المراكز على هذا النحو حتى المركز الخامس عشر ويحق لكل مشارك المشاركة بعذج واحد فقط.

و تقام ضمن فعاليات مهرجان ليوا للرطب 2021 عدد من المحاضرات الافتراضية بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ويشارك فيها مهندسون زراعيون وخبراء في الزراعة ومكافحة الآفات الزراعية.

و انطلقت اليوم أولى المحاضرات تحت عنوان " الممارسات الزراعية الجيدة للنخيل والتمور " و يقدمها المهندس أحمد الكعبي عبر تطبيق مايكروسوفت فيما تقام غدا السبت محاضرة "مكافحة آفات النخيل" و يقدمها المهندس أسامة المساوي ويوم 22 يوليو محاضرة بعنوان "أصناف النخيل التجارية " يقدمها المهندس منصور المنصوري ويوم 23 يوليو ندوة "عمليات الحصاد والجني لنخيل التمر" و يقدمها المهندس خالد البلوشي، ويوم 24 يوليو محاضرة "أساسيات في زراعة أشجار الفاكهة" يقدمها و المهندس أحمد الكعبي.

و يبدأ صباح يوم غد " السبت " تسلم مشاركات مزاينة رطب الشيشي و مسابقتي الليمون المنوع و المحلي ضمن مسابقات مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ 17 .

و يشترط للمشاركة في مزاينة رطب الشيشي أن يكون الإنتاج محليا ومن موسم 2021 و أن يكون في مرحلة النضج المناسبة وألا تزيد نسبة إرطابه عن 50 % و ألا تتضمن المشاركة الواحدة أكثر من صنف واحد ضمن فئات الصنف المعين و أن لا يقل وزن الرطب المشارك عن 10 كيلو جرامات في الأصناف الفردية ويقدم في مخرافتين مع خلو الرطب من الإصابات الحشرية والحشرات الميتة أو بيوضها أو يرقاتها أو مخلفاتها وأن يكون الرطب خاليا من العيوب الظاهرة و ألا يحمل رائحة أو طعما غير طبيعيين أو أن تشوبه آثار معدنية أو رملية مثل الندب أن يكون حجم الرطب مناسبا و ألا يحتوي على ثمار غير مكتملة النضج وأن يكون خاليا من بقايا المبيدات والأسمدة الكيميائية وسيتم فحص الإنتاج الفائز مخبريا.

و يشترط للمشاركة في مسابقة الليمون أن يكون من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات لعام 2021، و أن يكون من محصول مزرعة المشارك أو حديقة منزله و يجب عند التسجيل والمشاركة إبراز مستندات ملكية الأرض الزراعية أو المنزل مع خلو المحاصيل من الإصابات والعيوب الظاهرة وأن يكون الحجم مناسبا والثمار مكتملة النضج على أن يوضع كل صنف من الأصناف المراد المشاركة به في "مخرافة" وألا يقل وزن الصنف الواحد عن 10 كيلوجرامات ..

كما تخضع المزارع والمنازل الفائزة بالمراتب الأولى في المسابقة للكشف والتدقيق من قبل لجنة التحكيم.

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