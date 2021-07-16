أبوظبي تعتمد الإجراءات الوقائية والاحترازية لصلاة عيد الأضحى

المصدر: دبي - البيان

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، الإجراءات الوقائية والاحترازية لصلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد، حرصاً على الصحة العامة وحفاظاً على سلامة أفراد المجتمع.

ونصحت اللجنة بعدم حضور صلاة العيد في المساجد للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً أو ممن تزيد عن 60 عاماً، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو أعراض تنفسية. وينطبق هذا أيضاً على الأفراد الذين يعيشون مع مرضى يخضعون لعلاج كوفيد-19 أو شخص أو أشخاص مخالطين لمرضى كوفيد-19.

كما حثت اللجنة المصلين الذين يؤدون صلاة العيد في المساجد والأماكن العامة بتجنب التجمعات أو المصافحة قبل صلاة العيد أو بعدها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز