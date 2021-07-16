شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر أثناء التقلبات الجوية

المصدر: دبي - البيان

دعت شرطة أبو ظبي السائقين للقيادة بحذر خلال تقلبات الطقس خلال الأيام القادمة وهطول الأمطار التي تصاحبها رياح نشطة قوية .

وحثت على خفض السرعات إلى 80كم /الساعة في الظروف الجوية المتقلبة ، وترك مسافة أمان كافية وعدم التصوير أثناء القيادة مؤكدة أهمية متابعة النشرة الجوية للاطلاع على أحوال الطقس والتقيد بالتعليمات الوقائية من خلال منظومتها الذكية.

ودعت قائدي المركبات إلى التقيد بالسرعة التي يتم تحديدها على طرق إمارة أبوظبي في أوقات الأحوال الجوية المتقلبة مثل حالات تكون الغبار أو تراكم الأتربة أو هطول الأمطار .

وأوضحت أن سرعة ضبط الرادار في تلك الظروف هي "السرعة" التي يتم تحديدها على الشواخص واللوحات المرورية أو الأبراج الذكية المثبتة على الطرق أو بواسطة الرسائل النصية .

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