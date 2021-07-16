الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئياً إلى غائم أحياناً ويتخلله بعض السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون قوية مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، و حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

و أوضح المركز في- بيانه اليومي- ان الموج في الخليج العربي يكون مضطربا وسيحدث المد الأول عند الساعة 18:53 والمد الثاني عند الساعة 06:05 و الجزر الأول عند الساعة 11:55 والجزر الثاني عند الساعة **:**.. وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا و سيحدث المد الأول عند الساعة 14:36 و المد الثاني عند الساعة 03:59 و الجزر الاول عند الساعة 08:01 والجزر الثاني عند الساعة 21:44.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 33 60 30

دبي 37 32 65 35

الشارقة 38 33 60 30

عجمان 37 32 70 35

أم القيوين 37 32 65 40

رأس الخيمة 36 33 70 45

الفجيرة 35 32 85 55

العين 37 31 65 30

ليوا 40 33 60 25

الرويس 39 34 65 30

السلع 38 33 60 25

دلما 37 34 80 45

طنب الكبرى 38 32 85 50

طنب الصغرى 38 32 85 50

أبو موسى 39 32 80 40

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