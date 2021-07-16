تحذير مهم من شرطة أبوظبي

المصدر: البيان

حذرت شرطة أبوظبي من مخاطر الألعاب النارية خلال الاحتفال ببهجة عيد الأضحى المبارك والتي تكون " بدايتها تسلية ونهايتها مأساوية " قد تصل إلى الإضرار بالعيون وفقدان البصر ووقوع حرائق بالمنازل.

وحثت الأهالي على تشديد الرقابة على الأبناء الذين يقبلون على شرائها سواء من مواقع التواصل الاجتماعي أو غير ذلك لتجنيبهم الحوادث المؤسفة، موضحة أن هذه الألعاب لا تشكل خطرا على مستخدميها من الصغار فقط، بل تطال الموجودين في محيط استعمالها لما قد تسببه من حروق وتشوهات مختلفة تؤدي إلى عاهات مستديمة أو مؤقتة كما تحدث أضرارا في الممتلكات جراء ما تسببه من حرائق عند اشتعالها.

وناشدت الجمهور بضرورة التعاون والتبليغ عن الجهات التي تروج الألعاب النارية عن طريق الاتصال على هاتف الطوارئ 999 أو بخدمة أمان التي تتعامل مع طلبهم بسرية تامة على الرقم المجاني 8002626.



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