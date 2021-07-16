بلدية الذيد تكمل استعداداتها لعيد الأضحى وتؤكد جاهزية المقصب

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أتمت بلدية مدينة الذيد جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم وضع خطط وبرامج مكثفة وشاملة لتقديم أفضل الخدمات للجمهور في مجمع الأسواق وخاصة في المسلخ البلدي لتنظيم ذبح الأضاحي بكل سهولة ويسر، مع تحقيق السلامة والشروط الصحية وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ومراعاة الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كوفيد 19.

وأكد أحمد مصبح الطنيجي رئيس قسم الصحة أن مسلخ البلدية أكمل استعداداته لاستقبال عيد الأضحى، حيث يعمل بكامل طاقته لا سيما في الأعياد، حيث يقوم موظفو وعمال شعبة الخدمات البيطرية باستقبال الأضاحي وترقيمها ليتمكن أصحابها من متابعة عملية الذبح والتقطيع والاستلام، مضيفاً أن أسعار الأضاحي في متناول الجميع حيث تتراوح ما بين 1000 درهم و1300 درهم إماراتي.

مفتشون

وأردف أنه تم تخصيص مفتشين للعمل الميداني المستمر على أسواق الخضروات والفواكه والمحامص ومحال الحلويات، للتأكد من صلاحية المعروض فيها للاستهلاك، والتأكد من التزامها بالشروط الصحية في العرض والتخزين، فيما تم طباعة بعض النشرات التوعوية التي توزع على الجمهور والتي تهدف إلى توعية الجمهور بمخاطر الذبح خارج المقصب والأخطار الناتجة عن الذبح العشوائي بما ينعكس إيجاباً على صحة الفرد وسلامة المجتمع.

وفيما يخص تجهيز المصليات لفت علي مصبح الطنيجي مدير البلدية إلى قيام قسم الخدمات العامة بوضع علامات للتباعد الجسدي ما بين المصلين وتهيئة الساحات المجاورة لها والطرق المؤدية إليها، حيث تضم المدينة أربع مصليات للعيد بمناطق الحصن والطيبة وسهيلة وتل الزعفران.

تزيين

وأشار إلى أنه تم تزيين الشوارع والميادين بصور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين، وبأعلام دولة الإمارات العربية المتحدة وأشكال تحمل عبارات التهاني والتبريكات بالعيد، وذلك لمشاركة أهالي المنطقة فرحتهم بالمناسبة المباركة.

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