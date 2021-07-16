الشارقة الخيرية تنفذ مبادرة «أسعدوهم»

المصدر: الشارقة - البيان

نفذت جمعية الشارقة الخيرية، صباح أول أمس، في جمعية الاتحاد النسائي، مبادرة «أسعدوهم»، لتوزيع العيديات على الأطفال أبناء الأسر المتعففة، وذلك ضمن مبادرات الجمعية خلال عيد الأضحى المبارك.



واستهدفت المبادرة، توزيع العيدية على 250 طفلاً من أبناء نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، الذين صدرت بحقهم أحكام تنفيذية في قضايا تعسر مالي، وقد تم إدراجها ضمن مبادرات عيد الجمعية في عيد الأضحى، تعبيراً عن رغبة الجمعية في رسم البهجة والسعادة على وجوه هؤلاء الأطفال، وليشعروا بفرحة العيد السعيد.

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