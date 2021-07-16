«الفجيرة الخيرية» توزع كسوة العيد بـ 126 ألف درهم

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

أكد يوسف المرشودي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، حرص الجمعية على تكثيف جهودها من أجل رفع المعاناة عن كل محتاج وتقديم المساعدة للأسر المتعففة والأيتام والأرامل والمطلقات وأصحاب الدخول المحدودة وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وكل متضرر ومتعسر، لافتاً إلى أن الجمعية قدمت كسوة عيد الأضحى المبارك بمبلغ 126 ألف درهم إلى 274 طفلاً من الأيتام المكفولين لديها، وذلك في إطار مشاريع الجمعية الخيرية ومبادراتها التي تتبناها بهدف تقديم المساعدة والعون داخل الدولة وخاصة في مناسبات الأعياد، حيث تم توزيع 400 درهم للذكور و500 درهم على الإناث، عبر تحويل المبالغ إلى الحساب البنكي لأولياء الأمور في إطار تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.



وأوضح المرشودي أن توزيع كسوة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري شملت الأولاد والفتيات اليتامى في الفجيرة، حيث استفاد منها 110 من الأولاد الذكور و164 من الفتيات، مشيراً إلى أن برامج الجمعية شهدت توسعاً كبيراً وحققت نجاحاً كبيراً في ميادين العمل الخيري.

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