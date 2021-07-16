بلدية أم القيوين تطلق مبادرة ( أضحيتي ) لتوعية مربي الثروة الحيوانية

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

أطلقت بلدية أم القيوين بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، مبادرة «أضحيتي» لرفع وعي مربي الثروة الحيوانية «المواشي» في الإمارة بالمتطلبات والاشتراطات التي تحقق أعلى معايير السلامة والصحة الحيوانية، وتأتي تلك المبادرة بحسب سالم خلفان مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة في بلدية أم القيوين ضمن جهود البلدية لتعزيز وزيادة الثروة الحيوانية وتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة الحيوانية، وتساهم في تحقيق أمن واستدامة الغذاء عبر زيادة حجم وجودة المنتج المحلي، وتتزامن المبادرة مع موسم عيد الأضحى، وتستمر لمدة 3 أيام وتشارك فيها مجموعة من شركات القطاع الخاص المتخصصة في مجال الأدوية والأعلاف البيطرية.



زيارة



وقال سالم خلفان مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة في بلدية أم القيوين إن المبادرة تشمل زيارة أكبر عدد من مزارع وعزب تربية الثروة الحيوانية «المواشي» في الإمارة من قبل المرشدين والفنيين البيطريين المتخصصين، كما أنها تهدف إلى رفع الوعي لدى مربي المواشي والحلال عموماً في إنتاج سلالات ذات جودة عالية ما يزيد المخزون الاستراتيجي للحوم في الدولة، مشيراً إلى أن المبادرة تتضمن عمل حملات ميدانية لشتى مزارع وعزب الإمارة من قبل الجهات المشاركة وتتضمن تقديم الإرشادات البيطرية اللازمة والقيام بالفحوصات المجانية والتوعية بشأن التعامل مع الأضاحي حتى ذبحها وكيفية تقديم الرعاية المناسبة للحيوانات في فترات الإجهاد الحراري، كما تتضمن الحملات تقديم بعض الأدوية البيطرية والأعلاف بالمجان من قبل الجهات المشاركة، كما شارك في المبادرة العديد من الشركات، منها Advanced business care fees factory، الشركة المتحدة للصناعات الدوائية البيطرية بأم القيوين، شركة كبر إنترناشيونال لتجارة الأدوية البيطرية، وشركة كارامان للأدوية البيطرية.

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