عبد الله المري يطلع على إنجازات مركز شرطة ند الشبا

المصدر: دبي- البيان

اطلع معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على إنجازات وإحصاءات مركز شرطة ند الشبا، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد الدكتور عبد الله سعيد بن عمير العميمي مدير المركز، والعميد الدكتور صالح الحمراني نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خالد سعيد بن سليمان مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد محمد عبيد بن حميدان نائب مدير مركز شرطة ند الشبا، والعقيد الدكتور تميم محمد محسن الحاج مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، وعدد من الضباط.



وأكد معالي الفريق المري، على الدور الأمني الكبير الذي يقوم به مركز شرطة ند الشبا، نظراً لطبيعة وخصوصية المنطقة التي يغطيها، حيث قام المركز بتأدية مهامه بكل كفاءة واقتدار، نتيجة المتابعة الحثيثة التي يقوم بها مدير المركز ونائبه في منطقة الاختصاص، ومهامه في تأمين جميع المناسبات التي يحضرها كبار الشخصيات، كسباقات الخيل، والهجن، وغيرها من الفعاليات الأخرى، مستشهداً بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في حفل تكريم الرعيل الأول لشرطة دبي «شرطة دبي تضاهي أي شرطة في العالم في كل شيء، كذلك شرطة حضارية قوتها للمستضعف أو للمستبد أن تنزله ويخضع للقانون على طرق حضارية، ونتشرف كلنا فيها».



واطلع معالي الفريق المري، على بعض المشاريع المستقبلية للمركز، إضافة إلى إحصاءات المركز، ثم قام معاليه بتفقد مبنى إدارة المركز والمنشآت الملحقة به، واطلع على أقسام سجلات الضباط والأفراد، ومكتب الدوريات، كما اطلع على عدد من الإحصاءات التي توضح المهام التي يقوم بها المركز، وعلى أهم الإنجازات التي حققتها الأقسام، والبرامج التأهيلية التحفيزية والتشجيعية لمرتب المركز.



وفي ختام جولته التفقدية، قام معاليه بتكريم نخبة من المتميزين من مرتب المركز، ضمن مبادرة «تفتيش الخمسين»، الهادفة إلى خلق نوع من التميز الوظيفي بين الموظفين، تقديراً للمجتهدين، الذين يسعون بكل جد وإبداع، لدعم منظومة الأداء المؤسسي.

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