قائد العمليات المشتركة يزور قوة الواجب الجوية في «عاصفة الحزم» بالسعودية

المصدر: الرياض- وام

زار اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة بوزارة الدفاع برفقة وفد رفيع المستوى من كبار ضباط القوات المسلحة قوة الواجب الجوية المشاركة في عمليات "عاصفة الحزم" ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة.



واطلع قائد العمليات المشتركة والوفد المرافق له على المهام والواجبات التي تنفذها القوة ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.



وأشاد اللواء صالح العامري بما وصلت إليه قوات العمليات المشتركة لدولة الامارات المشاركة ضمن التحالف العربي بالمملكة العربية السعودية من جاهزية وكفاءة قتالية عالية.



ونقل قائد العمليات المشتركة لقوة الواجب تحيات القيادة الرشيدة ..متمنيا لها كل التوفيق والسداد في مهامهم وواجباتهم.



من جهة اخرى التقى اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة بوزارة الدفاع ، الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع المطيري قائد القوات المشتركة نائب رئيس الاركان بالمملكة العربية السعودية خلال زيارته لقيادة قوات التحالف العربي في الرياض امس.



تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون العسكري المستمر بين البلدين الشقيقين، حيث اطلع قائد العمليات المشتركة والوفد المرافق على آخر مستجدات العمليات العسكرية وعمليات الإغاثة الانسانية.



وأكد اللواء صالح العامري على الموقف الثابت لدولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية الشقيقة تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

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