مركز العاصمة للفحص الصحي يفتتح مركزاً جديداً في الرويس

المصدر: أبوظبي ـ البيان

دشن مركز العاصمة للفحص الصحي، التابع لمبادلة للرعاية الصحية، تقديم خدمات الفحص الطبي عالية الكفاءة، والخاصة بإصدار تأشيرات الإقامة وخدمات الصحة المهنية الأخرى، وذلك في فرعه الجديد في مدينة الرويس، والذي تم افتتاحه بموجب اتفاقية مع أدنوك.



ويعد المرفق الجديد في الرويس الفرع الرابع لمركز العاصمة للفحص الصحي، حيث يقع فرعها الرئيسي في نادي الجزيرة الرياضي بمدينة أبوظبي، فضلاً عن فرعيها في المصفح والعين.



وعبر هيثم الصبيحي المدير التنفيذي لمركز العاصمة للفحص الصحي، عن سروره بتوقيع اتفاقية مع «أدنوك» لافتتاح الفرع الجديد للمركز لتقديم خدمات فحوصات إصدار تأشيرة الإقامة في مدينة الرويس بمنطقة الظفرة، مشيراً إلى حرص المركز على التعاون مع الشركة التي وصفها بالتقدمية والمدفوعة بالأداء. وقال: تنسجم معايير الخدمة العالية المعتمدة لدينا مع تركيز أدنوك على الكفاءة، وسنفوق بها توقعات جمهور المتعاملين. وقد نجحنا على مدى سنوات عديدة في ضبط إجراءات طلب التأشيرة وإتقانها، ليتمتع المتعاملون بتجربة سلسة تضمن حصولهم على نتائج سريعة وفعالة وعالية الجودة. وتحظى فروع المركز بشعبية بين أصحاب العمل والمقيمين لإجراء الفحوص الطبية الخاصة بإصدار تأشيرات الإقامة، نظراً لاتباعها نهجاً فريداً يتضمن نظام حجز المواعيد لتقليل أوقات الانتظار، والتذكير بالمواعيد عبر الرسائل النصية القصيرة، وخيار الحصول على نتائج الفحوصات الخاصة بتأشيرات الإقامة في اليوم نفسه.



وتم تشغيل الفرع الجديد التابع لمركز العاصمة للفحص الصحي بطاقة استيعابية تبلغ حوالي 400 فحص طبياً يومياً.



وأضاف علي الصفار نائب المدير التنفيذي لمركز العاصمة للفحص الصحي، والذي أشرف على الافتتاح: نبحث دائماً عن فرص للنمو والتوسع بهدف الارتقاء بالقدرة على تلبية احتياجات المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المنتظر أن يتيح المركز الجديد لقاطني مدينة الرويس سهولة الوصول إلى خدمات الفحوصات الطبية اللازمة للحصول على تأشيرات الإقامة.



ومن جانبه قال مبارك عبيد المنصوري نائب رئيس لشؤون منطقة الظفرة «أدنوك»: منذ تأسيس مدينة الرويس في عام 1982 نمت المدينة وتطورت من موقع سكني صغير لموظفي أدنوك إلى مجتمع سكني متنوع وحيوي يضم أكثر من 65 جنسية مختلفة. وبالتالي، يعكس افتتاح مركز لتقديم خدمات الفحص الطبي الخاصة بإصدار تأشيرات الإقامة وخدمات الصحة المهنية الأخرى في الرويس جهود أدنوك المستمرة لتطوير وتأمين بيئة عمل وعيش آمن لكوادرها تتوفر فيه كافة وسائل الراحة والرفاهية مما يضمن استقرار الموظفين الجدد بسهولة. حيث نسعى لتوفير المزيد من التسهيلات والخدمات الإدارية السريعة التي ترتقي بجودة الحياة للمقيمين في مدينة الرويس مع التركيز الدائم على المحافظة على أعلى معايير الصحة والسلامة في جميع المواقع والمجمعات التابعة لأدنوك.



ويجري مركز العاصمة للفحص الصحي الفحوصات الطبية اللازمة للحصول على تأشيرات الإقامة خلال مدة تتراوح بين 15 و30 دقيقة، ويتم إصدار النتائج في شكل شهادة لياقة صادرة عن دائرة الصحة بأبوظبي في غضون 48 ساعة للخدمة العادية، و24 ساعة للخدمة السريعة.



ويفتتح مركز الرويس الجديد أبوابه من الأحد إلى الخميس بين الـ7 صباحاً والـ4 عصراً، ويوم السبت بين الـ7 صباحاً و2 بعد الظهر.

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