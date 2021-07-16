إطلاق برنامج التعقيم الوطني في أبوظبي ابتداءً من الاثنين

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي أمس، عن إطلاق برنامج التعقيم الوطني في الإمارة ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو في إطار الجهود المستمرة لحماية الصحة العامة والحد من انتشار فيروس «كوفيد19».



وسيبدأ برنامج التعقيم يومياً من الساعة 12 منتصف الليل إلى 5 صباحاً، وستقيد خلال هذه الفترة الحركة المرورية وحركة الجمهور وستتوقف وسائل النقل العام، ويتعين على الجمهور البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية الضرورية.



ودعت اللجنة الجمهور لتقديم تصاريح الحركة عبر الموقع الشبكي http://adpolice.gov.ae







النسب التشغيلية



كما أعلنت اللجنة تحديث النسب التشغيلية والطاقة الاستيعابية في عدد من الأنشطة في في أبوظبي ابتداءً من الاثنين 19 يوليو.



وحددت الطاقة الاستيعابية بنسبة 50% في الشواطئ العامة والحدائق العامة والشواطئ الخاصة وأحواض السباحة والصالات الرياضية والنوادي الرياضية في الفنادق والمنتجعات الصحية في الفنادق وحافلات النقل والعبارات العامة.



كما حددت اللجنة الطاقة الاستيعابية بنسبة 40% في المراكز التجارية و30% في دور السينما مع اعتماد 3 ركاب كحد أقصى في مركبة الأجرة سعة 5 ركاب و4 ركاب كحد أقصى في مركبة الأجرة سعة 7 ركاب.



تأتي هذه الخطوة وفقاً لاستراتيجية أبوظبي لمكافحة المرحلة القادمة من الجائحة وتعزيزاً للإجراءات الاحترازية الاستباقية التي تطبقها الإمارة للحد من انتشار فيروس «كوفيد19».



وأكدت اللجنة على ضرورة التزام أفراد المجتمع بالإجراءات الوقائية والمحافظة على مسافات التباعد الجسدي وارتداء الكمامات في الأماكن العامة للحفاظ على مكتسبات الصحة العامة.







تحديث الإجراءات



ومن ناحية أخرى أعلنت اللجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي اعتماد إجراءات محدّثة لدخول الإمارة اعتباراً من يوم الاثنين 19 يوليو الجاري، في إطار الجهود الاستباقية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار متحورات فيروس «كوفيد19» ولضمان استمرارية الفحوصات.



واعتمدت اللجنة السماح بدخول الإمارة خلال 48 ساعة من تلقي نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR)، وخلال 24 ساعة من تلقي نتيجة سلبية لفحص (DPI).



ويتعين على الأشخاص الذين دخلوا الإمارة بفحص (PCR) إجراء فحص (PCR) في اليوم الرابع من الدخول في حال الإقامة لمدة 4 أيام متتالية أو أكثر، بالإضافة إلى فحص (PCR) في اليوم الثامن من الدخول في حال الإقامة لمدة 8 أيام متتالية أو أكثر.



كما يتعين على الأشخاص الذين دخلوا الإمارة بفحص (DPI) إجراء فحص (PCR) في اليوم الثالث من الدخول في حال الإقامة لمدة 48 ساعة أو أكثر، بالإضافة إلى فحص (PCR) في اليوم السابع من الدخول في حال الإقامة لمدة 7 أيام متتالية أو أكثر.



وأكدت اللجنة أنه لا يمكن استخدام فحص (DPI) لدخول أبوظبي لمرات متتالية.



وتطبّق الإجراءات على جميع المواطنين والمقيمين المطعمين وغير المطعمين وستفرض غرامات على من يتخلفون عن إجراء الفحوصات اللازمة.

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