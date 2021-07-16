مجمع القرآن بالشارقة يقيم حفل تخريج في زغرب

المصدر: الشارقة- البيان

نظم مجمع القرآن الكريم بالشارقة، حفل تخريج الدفعة الثالثة من طلبته المقيمين في قارة أوروبا، وشمل الحفل الذي أقيم في العاصمة الكرواتية زغرب، تخريج 38 طالباً وطالبة مجازاً بالقراءات بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينتمون إلى 28 دولةً أوروبية، وهي: هنغاريا وسويسرا وإسكتلندا وإيطاليا والنمسا والسويد وآيسلندا وإسبانيا وهولندا ومقدونيا وكوسوفا وكرواتيا وفنلندا وفرنسا وصربيا وجورجيا وبولندا وبلغاريا وبلجيكا وبريطانيا وإيرلندا وأوكرانيا واليونان والنرويج وألمانيا والدنمارك والبوسنة وألبانيا.



ويغطي مجمع القرآن الكريم بالشارقة، حالياً، 133 دولةً، وينتمي طلاب المجمع اليوم، إلى كل قارات العالم، ففي أفريقيا، يغطي المجمع 49 دولةً، وفي آسيا 40 دولةً، وفي أوروبا 28 دولةً، وفي أستراليا والأمريكتين 16 دولةً.



وقد بلغ عددُ الطلبةِ المنتسبين إلى المقارئ الإلكترونية العالمية 432 طالباً وطالبة، أتم منهم 288 طالباً وطالبةً عَرْضَ القرآن الكريم برواياته وقراءاته المختلفة، وبالسند المتصل إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، بمجموع ختمات بَلَغَتْ 467 ختمة.



ونظراً للعدد الكبير من الدول التي يغطيها مجمعُ القرآن، ونظراً لما يمر به العالم من جائحة «كورونا»، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية، ولصعوبة جمع الخريجين في بلد واحد، فقد ارتأى المجمع أن يكون تخريجُ الطلبةِ في سِتة احتفالاتٍ إقليمية، حيث يتم اختيارُ دولةٍ من كل قارة من قارات العالم، ودعوة طلابنا في الدول المجاورة لتلك الدولةِ المختارة.



وأقيم الحفل الأول في الشارقة، برعاية وحضور حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتم فيه تخريج سبعةٍ وثمانينَ حافظاً وحافظةً بالقراءات المختلفة، من مواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، إضافةً إلى الدول المجاورة لدولة الإمارات.



فيما أقيم الحفل الثاني- حفل القارة الأفريقية في العاصمة الكينية نيروبي، حيث تم فيه تخريج 73 طالباً وطالبة، ينتمون إلى 41 دولة أفريقية.

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