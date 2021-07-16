شرطة عجمان تكرم موظفيها الفائزين بجائزة وزير الداخلية

المصدر: عجمان ـ البيان

كرم العميد مبارك خلفان الرزي مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة عجمان، والعميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام الإدارة العامة للعمليات الشرطية، والعميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء الفائزين بجائزة المدير العام ضمن جائزة سمو وزير الداخلية للتميز بدورتها السادسة لعام 2021 من العاملين في القيادة العامة لشرطة عجمان.



جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي نظمته القيادة العامة لشرطة عجمان في قاعة الإمارات بمركز تدريب الشرطة، بحضور المدراء العامين ومدراء الإدارات، ورؤساء الأقسام وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد بشرطة عجمان، وشمل التكريم الفائزين من كل فئة ضمن فئات جائزة المدير العام التي تعد المرحلة الأولى ضمن جائزة وزير الداخلية للتميز، بالإضافة إلى تكريم المشاركين.



وقال العميد مبارك خلفان الرزي مدير عام الموارد والخدمات المساندة إن تكريم الفائزين بالجوائز جاء في إطار الدليل التنظيمي لجائزة وزير الداخلية لتقدير جهود الكفاءات المتميزة من الموظفين، وتحفيزهم على التنافس في جميع مجالات العمل لتحقيق نتائج مؤسسية متميزة وتحقيق الريادة في العمل الأمني والشرطي.



كما أكد العميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام الإدارة العامة للعمليات الشرطية على أهمية الاستفادة من مخرجات جائزة المدير العام في تحسين الأداء على المستوى الوظيفي وانعكاسه على المستوى المؤسسي.



من جانبه أفاد العميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بأن الجائزة أطلقت أواخر يناير 2021، وتم وضع خطة لإدارة وتنظيم للجائزة وتنفيذها ضمن الوقت المحدد بالتنسيق المباشر مع إدارة التميز والريادة في وزارة الداخلية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز