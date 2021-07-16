1554 مخالفة مرورية للتجاوز من كتف الطريق في أبوظبي خلال 6 أشهر

المصدر: أبوظبي-منى خليفة

كشفت شرطة أبوظبي عن مخالفة نحو 1554مركبة، للتجاوز من كتف الطريق خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي تم رصدها من خلال المنظومة الذكية والرادارات على الطرق بإمارة أبوظبي، هذا بالإضافة إلى الرقابة المكثفة من قبل الدوريات المرورية ومباحث المرور على الطرق الداخلية والخارجية لضبط المتجاوزين، داعياً قائدي المركبات إلى الالتزام بقانون السير والمرور لتوفير سلامتهم أولاً، وتطبيق القانون على المخالفين بالغرامة المالية 1000 درهم و 6 نقاط مرورية، وحذرت من تشديد العقوبة في حالة تكرار المخالفة



ودعت السائقين إلى عدم التجاوز من كتف الطريق، وحذرتهم من تعطيل وإعاقة المهمات العاجلة التي تتم عبر هذا المسار، المخصص لمركبات الإسعاف والتدخل السريع ومركبات الشرطة؛ للقيام بالخدمات الطارئة والعاجلة، بما يمكنها من سرعة الوصول لمواقع الحوادث وإسعاف المصابين وإنقاذ حياتهم.







سلوك



ودعت إلى التحلي بالإيجابية وإعطاء أولوية الطريق لمركبات الإسعاف والإنقاذ وسيارات الدفاع المدني والشرطة والتدخل السريع بمجرد الإعلان عن اقترابها بوساطة المنبهات الصوتية أو الضوئية وإفساح الطريق لها، وعدم ملاحقتها بالسير خلفها مما يتسبب في إرباك حركة السير والمرور.



وناشدت شرطة أبوظبي شرائح المجتمع إلى ضرورة تعزيز الجهود المبذولة من خلال نشر الثقافة الإيجابية في المجتمع بإفساح الطريق، موضحة أن استخدام كتف الطريق يعتبر سلوكاً سلبياً يقوم به بعض السائقين غير آبهين بإفساح الطريق لسيارات الإسعاف.



وعي



ومؤخراً بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم -أبوظبي، وضمن المبادرة الإعلامية «لكم التعليق» وحملة درب السلامة، مشاهد لخطورة التجاوز من كتف الطريق المخصص لمركبات الطوارئ والذي يعزز سرعة الوصول لمواقع الحوادث وإسعاف المصابين وإنقاذ حياتهم، وأكدت شرطة أبوظبي أن هذه المبادرات أسهمت في زيادة التوعية المرورية، وتعريف الجمهور بالسلوكيات الخطيرة والتي قد تسبب ضرراً للآخرين، وأشارت أن في كثير من الأحيان تعتبر عدم الدراية بالعواقب السبب الرئيسي لاستمرار هذه السلوكيات واستشرائها أكثر، في حين يكمن السبب الثاني في الأخذ برأي الجمهور والحلول والتعليقات والآراء التي يقدمونها.

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