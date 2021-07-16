3 حملات تفتيشية في عجمان استعداداً للعيد

المصدر: عجمان – البيان

شرعت اقتصادية عجمان، في البدء بـ 3 حملاتٍ تفتيشية، استعداداً لعيد الأضحى المبارك، ويتركز دور إدارة الرقابة والحماية التجارية، في تكثيف الحملات والزيارات الميدانية الرقابية على المنشآت الاقتصادية في الأماكن التالية، أسواق الخضار والفواكه وسوق المواشي والمراكز التجارية، وذلك للحد من وجود أي تلاعبٍ في الأسعار، واستغلال المستهلكين في هذه الفترة.





حماية



وأكد سعود سلطان الشمري مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، أن التنمية الاقتصادية حريصةٌ على الرقابة على الأسواق في هذه الفترة، وذلك لحماية المستهلكين من أي غشٍ تجاري أو استغلالٍ للأسعار، وهدفنا هو حماية المستهلك والتاجر، وجعل إمارة عجمان إمارة آمنة للزوار والاستثمار، مبيناً أن المفتشين سوف يعملون خلال فترة عيد الأضحى على ورديتين، صباحية ومسائية، وسيتم استقبال جميع الشكاوى خلال فترة العيد، من خلال مركز الاتصال التابع لحكومة عجمان على الرقم 80070، والعمل على حلها، وإغلاقها في الوقت المحدد.





حرص



ومن جانبه، قال حسن الشحي مدير قسم مكافحة الغش التجاري، بأن دور الدائرة لا يقتصر على المخالفة والتفتيش، بل على التوعوية، والحرص على خلق مستهلك واعٍ، فقال ناصحاً المستهلكين «على المستهلك أن يقوم بالاستعداد قبل التسوق، من خلال تحديد الميزانيات، وقائمة المشتريات، حتى لا يتم هدر المال في أمور غير مهمة، والأهم هو الاحتفاظ بفاتورة الشراء، ومعرفة حقوقك كمستهلك، وقراءة الشروط والأحكام قبل البدء بعملية الدفع».

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