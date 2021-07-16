إغلاق 24 محلاً مخالفاً خلال 6 أشهر في دبا الفجيرة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

أكد المهندس حسن اليماحي مدير بلدية دبا الفجيرة، أن البلدية تواصل جهودها في عمليات الرقابة والتفتيش، من أجل الحفاظ على سلامة الجمهور، وأشار اليماحي إلى أن الحملات التفتيشية، أدت إلى إغلاق 24 محلاً خلال 6 أشهر، في النصف الأول من العام الجاري، لعدم تطبيقهم الإجراءات الاحترازية المتبعة، وعدم وجود بطاقة صحية للعمال، وكذلك مخالفتهم الاشتراطات الصحية، كما قامت بمصادرة 2502 بطاقة صحية للعاملين في المنشآت، كما تمكنت البلدية من مصادرة 1.32 طن من المواد الغذائية المنتهية وغير الصالحة للاستهلاك، و96.105 كغم من المواد التجميلية والاستهلاكية المنتهية، منها «تجميلية، منظفات، عطور»، غير المطابقة للشروط الصحية، بالإضافة إلى مصادرة «21.21» كغم من المواد المحظورة من مادتي النسوار والبان، والتي يتم استخدامها من قبل بعض الجنسيات.



لافتاً إلى أن فرق التفتيش كثفت عمليات الرقابة على الأسواق والمنشآت التابعة للمدينة، لتنفذ 3234 زيارة تفتيشية، شملت 120 زيارة على الصيدليات، و659 زيارة على الصالونات الرجالية والنسائية، و1102 جولة تفتيشية لأسواق الأسماك واللحوم والخضراوات.



وقال اليماحي، أسفرت الحملات أيضاً عن إنذار 574 محلاً، وتحرير 569 مخالفة، تمثلت في عدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد جائحة «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، وعدم التزام العاملين بارتداء الكمامات، وعدم تقيدهم بإجراءات التباعد الجسدي، بالإضافة إلى عدم التزامهم بالشروط الصحية، منها نظافة المعدات والمكان، ومصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية وفاسدة، وعدم وجود بطاقة صحية للعمال.



وأكد أن هذه الحملات قائمة ومستمرة بصورة دورية، وذلك حرصاً على مواجهة كافة أشكال التجاوزات، والأنشطة غير القانونية، ودعا إلى أهمية التكاتف المجتمعي، والتعاون لمكافحة الأنشطة السلبية المخالفة للقوانين، لإضرارها بصحة وسلامة المجتمع والبيئة، بالإبلاغ عن أي مخالفات، من خلال الاتصال على رقم مكتب الطوارئ 092443399.

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