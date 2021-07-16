تزيين شوارع الظفرة بـ 1000 شكل هندسي استقبالاً لعيد الأضحى

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

أكملت بلدية منطقة الظفرة، استعداداتها لتزيين مداخل مدن المنطقة والشوارع الرئيسة والدوارات والجزر الوسطية، ابتهاجاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث تم تركيب 1000 شكل هندسي ضوئياً، تحمل عبارات تهنئة بعيد الأضحى المبارك، مثل عيدكم مبارك، عساكم من عواده، وعيد أضحى مبارك، بالإضافة إلى أشكال ثنائية وثلاثية الأبعاد، مستوحاة من التراث الإماراتي.



وحرصت بلدية منطقة الظفرة، على زيادة أعداد الأشكال الهندسية، تعبيراً عن فرحة العيد، مع مراعاة إجراءات الأمن والسلامة خلال تركيب أعمال الزينة، واستخدام أفضل المواد المقاومة للحرارة والآمنة والصديقة للبيئة، في جميع نطاق الأعمال. بهدف الابتهاج بعيد الأضحى المبارك، وإدخال البهجة والسرور على أفراد المجتمع، وإضفاء منظر جمالي على مستوى مدن المنطقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز