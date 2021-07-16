توقعات بسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

تتهيأ الفرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وغزيرة أحياناً، مع تكون السحب الركامية، خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية من الدولة على فترات، كما تنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر متوسط الموج، يضطرب أحياناً خلال هذه الفترة في الخليج العربي، وفي بحر عمان، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 18 يوليو الجاري.



وذكر المركز الوطني للأرصاد، أن منطقة جنوب شبه الجزيرة العربية، وتشمل أجزاء مختلفة من الدولة، تتأثر بامتداد منخفض جوي علوي وسطحي ممتد من الشرق، ما يعمل على تدفق بخار الماء من بحر العرب وبحر عمان، إلى طبقات الجو السطحية والعلوية، ونتيجة لوجود المنخفض الجوي السطحي، وارتفاع درجات الحرارة السطحية، وكذلك وجود الجبال الشرقية، تؤدي هذه العوامل الديناميكية والحرارية، إلى رفع الهواء الرطب للأعلى، ومع وجود تبريد نسبي في طبقات الجو العليا، وحدوث عملية التكثف، تتكون وتتطور بعض السحب المحلية، بالإضافة إلى تدفق السحب من الشرق، ما يؤدي إلى هطول الأمطار ونشاط الرياح.



واستمر الطقس يوم أمس غائماً جزئياً على بعض المناطق، خاصة شرقاً وجنوباً، مع تكون السحب الركامية الممطرة، وظهور سحب منخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وكانت الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً، خاصة مع وجود السحب، وسقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة، وأحياناً غزيرة على أم الزمول في العين، ومتوسطة إلى غزيرة على حميم بمنطقة الظفرة، ورزين في أبوظبي، وكانت خفيفة على القوع وقسيورة على بعض المناطق في العين.



وسجلت أعلى درجة حرارة على الدولة أمس، في منطقة حرس حدود الجزيرة، بواقع 46 درجة مئوية عند الساعة الثانية والنصف ظهراً.



ويتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس اليوم مغبراً، وغائماً جزئياً، إلى غائم أحياناً على مناطق متفرقة، مع فرصة لسقوط أمطار مختلفة الشدة، وتميل درجات الحرارة للانخفاض، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، قد تصل سرعتها تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب آخر الليل في الخليج العربي.



ويوم السبت، يتوقع المركز الوطني أن يكون الطقس مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، ويتخلله بعض السحب الركامية الممطرة، خاصة على المناطق الشرقية، وبعض المناطق الغربية، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

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