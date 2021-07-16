إقامة دبي تواصل تقديم خدماتها خلال عطلة العيد

المصدر: دبي- البيان

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أنها ستواصل تقديم خدماتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، عبر الموقع الإلكتروني smart.gdrfad.gov.ae، والتطبيق الذكي لإقامة دبي GDRFA Dubai، المتوفرة على الهواتف الذكية ISO وGoogle play.



وأشارت الإدارة إلى أن مركز سعادة المتعاملين، 24/7 الموجود في مطار دبي الدولي، مبنى 3 صالة القادمون، والذي يعمل طيلة أيام السنة، سيقوم باستقبال المتعاملين خلال العطلة، للحالات المستعجلة فقط. في حين يمكن للمتعاملين متابعة معاملاتهم، أو الاستفسار عن خدمات إقامة دبي، بالاتصال على مركز الاتصال «آمر»، الذي يعمل على مدار 34 ساعة، عبر الرقم المجاني 8005111، ومن خارج الدولة 0097143139999، أو البريد الإلكتروني amer@dnrd.ae.



وبهذه المناسبة، رفع اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، كما هنأ اللواء المري، شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، بهذه المناسبة السعيدة، داعياً المولى عز وجل، أن يعيده عليهم باليمن والبركات.

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