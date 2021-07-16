إبراهيم العلوي ووزير الدفاع اليوناني يبحثان التعاون

المصدر: أثينا-وام

قام وفد من وزارة الدفاع برئاسة اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي بزيارة المعرض الدولي للدفاع والأمن DEFEA 2021 في العاصمة اليونانية أثينا، والاطلاع على أحدث الأنظمة الدفاعية والأمنية التي تعرضها شركات الدفاع العالمية خلال فترة انعقاد المعرض الذي انتهى أمس.



وحضر الوفد فعاليات الافتتاح التي تمت تحت رعاية وزير الدفاع اليوناني نيكولاس بانايوتوبولوس وبحضور سليمان حامد المزروعي سفير الدولة لدى جمهورية اليونان، والتقى اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي بالفريق أول «كوستاندينوس فلوروس»، رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني.



وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين، في الجوانب والشؤون العسكرية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وقام اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي والوفد المرافق بجولة في المعرض شملت عدداً من أجنحة ومنصات عرض الشركات اليونانية والدولية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية والأمنية.



واطلع الوفد خلال لقائه ممثلي الدول وكبار مسؤولي الشركات المشاركة على أهم ابتكاراتهم ومعروضاتهم من الأنظمة الدفاعية الذكية وآخر ما أنتجته التكنولوجيا العسكرية الحديثة والذكاء الاصطناعي في مجال الدفاع.



والتقى وفد الوزارة مع عدد من رؤساء الشركات اليونانية المشاركة في المعرض، حيث تمت مناقشة عدد من أوجه التعاون المشترك بين وزارة الدفاع والشركات العارضة لبناء علاقات شراكة وتكامل تحقق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز واستغلال القدرات المرتبطة بقطاع الصناعات الدفاعية، وتحديد مشاريع مشتركة في مجال الصناعات العسكرية والأمنية، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



كما قام قائد القوات الجوية والدفاع الجوي على هامش زيارته للعاصمة اليونانية أثينا بزيارة مركز التدريب والتأهيل الفني حيث اطلع على موقف المشروع والتقى بالطلبة الإماراتيين الدارسين به.



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