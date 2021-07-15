إطلاق برنامج التعقيم الوطني في أبوظبي ابتداءً من 19 يوليو

المصدر: البيان

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي عن إطلاق برنامج التعقيم الوطني في إمارة أبوظبي ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو في إطار الجهود المستمرة لحماية الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

وذكر مكتب أبوظبي الإعلامي، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، أن برنامج التعقيم سيبدأ يومياً من الساعة 12 منتصف الليل إلى 5 صباحاً، مشيراً إلى أنه ستقيد خلال هذه الفترة الحركة المرورية وحركة الجمهور وستتوقف وسائل النقل العام.

وأكد أنه يتعين على الجمهور البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية الضرورية، لافتاً إلى ضروروة تقديم تصاريح الحركة في إمارة أبوظبي عبر زيارة الموقع الإلكتروني http://adpolice.gov.ae.

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