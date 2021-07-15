"الأرصاد" : تأثر الإمارات بامتداد منخفض جوي في الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد ان تتأثر منطقة جنوب شبه الجزيرة العربية، وتشمل أجزاء مختلفة من دولة الإمارات العربية المتحدة بامتداد منخفض جوي علوي وسطحي ممتد من الشرق وذلك من اليوم وحتى 18 يوليو الجاري ، مما يؤدي إلى تكون وتطور بعض السحب الركامية المحلية بالإضافة إلى تدفق السحب من الشرق، لتتهيأ الفرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحياناً مع السحب الركامية خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية من الدولة على فترات.

و أو ضح المركز في بيان أصدره مساء اليوم ان الرياح المثيرة للغبار والأتربة ستنشط ما قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية ، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً خلال هذه الفترة في الخليج العربي وفي بحر عمان.

و اكد المركز في ختام بيانه انه يراقب ويتابع هذه الحالة لرصد التحديثات.

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