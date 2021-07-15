الإمارات تعزز التعاون الثقافي والاقتصادي مع أمريكا الوسطى

المصدر: وام

زار عمر غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية، عدداً من دول أمريكا الوسطى، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية.

والتقى بممثلين من جمهورية كوستاريكا وجمهورية بنما وجمهورية السلفادور ودولة بليز وجمهورية الهندوراس، لبحث سبل تعزيز التبادل في قطاعات التعليم والثقافة والشباب والاقتصاد الإبداعي ومناقشة الفرص الواعدة لمشاركة دول أمريكا الوسطى في إكسبو 2020 دبي.

كما التقى رئيس أساقفة بنما وتطرقا إلى دور وأهمية التسامح، وزيارة البابا فرنسيس إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2019، ووثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك.

ويعد التنوع والتعايش من القيم ذات الأولوية بالنسبة لدولة الإمارات ومنطقة أمريكا الوسطى، مما يوفر أرضية مشتركة لتوسيع العلاقات وسبل التعاون.

كما تلعب دولة الإمارات دوراً مهماً في دعم قطاعات التجارة والطاقة المستدامة والمساعدات والتنمية في أمريكا الوسطى، حيث نمت العلاقات التجارية بأكثر من 40% في السنوات الخمس الماضية، وبأكثر من ألف في المئة في السنوات العشرين الماضية.

وتجاوزت الاستثمارات الإماراتية في المنطقة 673 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى 50 مليون دولار على شكل منح مقدمة من دولة الإمارات لمشاريع الطاقة المتجددة.

وقد انضمت دولة الإمارات في 25 يونيو 2021 إلى منظمة التكامل لدول أمريكا الوسطى (سيكا) كدولة عضو مراقب غير إقليمي.

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