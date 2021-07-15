«تريندز» يجري استطلاعاً حول «مستقبل الأمن الصحي بعد كوفيد-19»

المصدر: أبوظبي - البيان

يجري «تريندز للبحوث والاستشارات» استطلاعاً للرأي حول مستقبل الأمن الصحي بعد جائحة كوفيد-19، يستطلع من خلاله الرأي العام العربي والدولي حول مدى إدراك الجمهور للأمن الصحي والتغيرات التي طرأت عليه في ظل جائحة «كوفيد-19» ومستقبل الأمن الصحي في مرحلة ما بعد الجائحة.

ويشمل الاستبيان الذي تشرف عليه «إدارة الباروميتر العالمي» بـــ«تريندز»، العديد من الأسئلة التي تحاول قياس وعي الرأي العام لأبعاد التحولات الحادثة في مجال الأمن الصحي بما في ذلك إدراك المستطلعين آرائهم لأهم مكونات الأمن الصحي، وتقييمهم لدور منظمة الصحة العالمية، في مواجهة الجائحة، وكيفية تحقيق الأمن الصحي، وكذلك دور القطاع الصحي في دولة كل مشارك ورؤيتهم لمستوى التنسيق بين دول العالم بشكل عام.

كما يتضمن الاستبيان تساؤلات حول موقف الرأي العام تجاه العادات والسلوكيات الوقائية الجديدة مثل التباعد الجسدي، وارتداء القفازات، والكمامات، والتعقيم المستمر لليدين، وجوانب القصور في القطاع الطبي لدى العديد من الدول، وهل تعتقد أن الرعاية الصحية ستصبح أولوية لدى دولتك في المستقبل؟

ويتضمن استبيان «تريندز للبحوث والاستشارات» حول مستقبل الأمن الصحي بعد جائحة «كوفيد-» سؤالاً حول الفجوة في الحصول على العناية الصحية اللازمة، وهل ستتقلص في المستقبل، وكيف أثرت الجائحة على عاداتك الصحية مثل الفحص الدوري والمحافظة على نظام غذائي وممارسة الرياضة والابتعاد عن السلوك الإدماني والحصول على قدر كاف من النوم. وتضمن الاستطلاع أيضاً سؤالاً حول التوقعات المستقبلية لتداعيات جائحة «كوفيد-19».

ويتوافر الاستطلاع باللغتين العربية والإنجليزية لإتاحة الفرصة لكافة أفراد المجتمع للمشاركة فيه، على الرابط «https://bit.ly/36EgWEQ» للغة العربية، أما اللغة الإنجليزية فيمكن المشاركة من خلال الرابط «https://bit.ly/3BaiogD».

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»: إن الاستبيان الجديد الذي تجريه إدارة «الباروميتر العالمي» حول مستقبل الأمن الصحي بعد جائحة «كوفيد-19» يأتي في إطار حرص المركز على معرفة رأي أفراد المجتمع العالمي حول القضايا التي تهم المجتمعات المحلية والعالمية، بالنظر لما تمثله استطلاعات الرأي من أهمية كبيرة في هذا الشأن.

وأشار الدكتور العلي إلى أن إدارة «الباروميتر العالمي» تواكب التوجه العالمي المتنامي في الاعتماد على استطلاعات الرأي العام ليس فقط بهدف معرفة رأي أفراد المجتمع حول السياسات العامة.

ومن ثم المساهمة في تطويرها، وإنما أيضاً لأن مخرجاتها تدعم صناع القرار وتساعدهم على استشراف المستقبل. وأعرب عن أمله في أكبر مشاركة ممكنة من الجمهور نظراً لأهمية الموضوع في استشراف ووضع الحلول الناجعة لهذا الجانب المهم في حياتنا، ورفد صناع القرار والمهتمين بمحتوى ومعلومات من الواقع وتمثل رأي الجمهور.

وبدوره قال عمر النعيمي مدير عام «تريندز للبحوث والاستشارات»: إن الاستبيان جاء في إطار المسؤولية المجتمعية التي يضطلع بها تريندز خدمةً للمجتمع وصناع القرار.

وأضاف عمر النعيمي: أن سلسلة الاستطلاعات التي تقوم بها «إدارة الباروميتر العالمي» تأتي أيضاً ضمن عالمية توجه «تريندز» والأهداف العامة التي يسعى إلى تحقيقها، باعتبارها مؤسسة متعددة المهام، تسعى إلى تعزيز أنشطتها البحثية والعلمية والاستشارية والتدريبية عبر العديد من دول العالم من خلال التعاون مع المؤسسات والمنظمات العالمية المختلفة، مشيراً إلى إن «إدارة الباروميتر العالمي» تعتمد الذكاء الاصطناعي في برامجها واستطلاعاتها المتنوعة.

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