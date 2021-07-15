أحمد بن شعفار: «إمباور» تراهن على مهارات الشباب في صناعة التبريد

المصدر: دبي - البيان

أكد أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»: أن المؤسسة تؤمن بأن الحاضر المتألق والمستقبل الواعد يرتكزان على الاستثمار في الإنسان وخاصة شريحة الشباب.

وتراهن على مهارات الشباب في صناعة التبريد ولذلك يشكل الشباب النسبة الغالبة في فرق عمل «إمباور» من المهندسين الأكفاء إلى الفنيين المهرة والإداريين المحترفين. موضحاً أن: شبابنا هم ثروة الوطن التي لا تنضب وعماد غده المشرق والرافد الأساسي لديمومة مسيرة التنمية والحضارة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف بن شعفار: أن قيادتنا الحكيمة لم تبخل في إيلاء الاهتمام الكبير والواسع بشريحة الشباب وتحفيزهم وتشجيعهم على تحمل المسؤوليات والابتكار والإسهام في بناء مستقبل الإمارات، وشباب الإمارات مبدع ومبتكر بطبعه، فقد شارك خلال السنوات القليلة الماضية في العديد من الإنجازات، وأصبحوا نماذج مشرفة محلياً وعالمياً؛ ولا سيما في العلوم الحديثة واكتشافات الفضاء، فهم يجسدون العطاء في مختلف الميادين.

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