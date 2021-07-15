سماء الجادة ومساكن نَسمَة تتزين بالألعاب النارية طيلة أيام عيد الأضحى المبارك

المصدر: البيان



ستشهد إجازة عيد الأضحى المبارك عروضاً رائعة للألعاب النارية في مشروعي أرادَ المتكاملين، الجادة ومساكن نَسمَة، في قلب الشارقة.

وستبدأ عروض الألعاب النارية يوم الثلاثاء، أول ليالي العيد، في تمام الساعة الثامنة مساءً وعلى مدى ثلاث ليالي في كل من مجمّع مدار بالجادة، وجهة الترفيه العصرية لجميع أفراد العائلة، ونَسمَة سنترال، القلب التجاري والترفيهي النابض بمساكن نَسمَة في ضاحية السيوح.

كما سيكون هناك فعاليات متنوعة في مجمّع مدار بالجادة، بما في ذلك عروض الأفلام المجانية المميزة التي ستبدأ بعد الألعاب النارية مباشرة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً كل ليلة على أكبر شاشة عرض خارجية في الإمارات.

وقال هشام سعيد، مدير العلاقات الحكومية في أرادَ: "نحن مسرورون بمشاركة بهجة العيد مع مجتمعنا المحلي من الشباب والعائلات في كل من مجمّع مدار ونَسمَة سنترال بمشروعينا المتكاملين في إمارة الشارقة".

وأضاف "سيحظى المقيمون وزوار الجادة في مجمّع مدار بأجمل اللحظات ويستمتعون بأشهى الوجبات في ركن زاد للمطاعم خلال إطلاق الألعاب النارية، كما ستكتمل زيارتهم مع عروض الأفلام المتنوعة في سينما السيارات. وفي الوقت نفسه سيكون زوار نسمَة سنترال على موعد مع باقة من عروض الألعاب النارية الاستثنائية، حيث لقيت وجهتنا الجديدة أصداءً إيجابية واسعة لدى أكثر من 50 ألف من سكان أحياء ضاحية السيوح".

هذا، وقد تم افتتاح نَسمَة سنترال، القلب التجاري والترفيهي النابض بمساكن نَسمَة، خلال إجازة عيد الفطر الماضي، حيث تضم مجموعة متنوعة من المرافق العصرية والترفيهية والرياضية المميزة. ويمتاز الموقع بمساحاته الخضراء الرحبة وتلة اصطناعية بارتفاع 15 متراً، إضافة إلى ملعب لكرة القدم وملاعب للسلة والتنس الأرضي.

وقد افتتح مجمّع مدار بالجادة أبوابه في شهر فبراير 2020 في ضاحية مويلح بالشارقة الجديدة، حيث يرحب حالياً بأكثر من 100 ألف زائر شهرياً. ويضم مدار باقة متنوعة من المرافق الاستثنائية بما في ذلك ركن زاد، والذي يتضمن مساحة مخصصة لمقطورات الطعام المتنقلة ومنطقة للتنزّه، بالإضافة إلى سينما خارجية يستمتع فيها الزوار بأجمل الأفلام كل ليلة من داخل سياراتهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز