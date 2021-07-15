موارد الشارقة تنشر اللائحة التنفيذية ونظام البدلات

المصدر: الشارقة - البيان

نشرت دائرة الموارد البشرية بالشارقة عبر موقعها الإلكتروني اللائحة التنفيذية رقم 12 لسنة 2021م لقانون الموارد البشرية رقم 6 لسنة 2015م وتعديلاته، ونظام البدلات والمكافآت المالية لموظفي الجهات الحكومية بحكومة الشارقة المعتمد بقرار المجلس التنفيذي رقم 13 لسنة 2021م.

ودعت موظفي الحكومة للتعرف على مستجدات الأنظمة وقوانين الموارد البشرية عبر زيارة رابط اللائحة http://dhr.gov.ae/ar/st/t2.aspx ، ورابط نظام البدلات والمكافآت المالية http://dhr.gov.ae/ar/st/t3.aspx عبر الموقع الإلكتروني للدائرة.

حرص

وتحرص الدائرة على نشر وتعميم متغيرات وتعديلات اللائحة بشكل دوري والتعريف بأبرز سمات وتطبيقات قانون الموارد البشرية بحكومة الشارقة، بهدف نشر الوعي الإداري ومواكبة الأنظمة بتقديم جميع المستجدات خلالها. حيث تتخذ خطوات تنفيذية مستمرة لتوضيح الحقوق والواجبات وضوابط اللائحة التي تجسد معايير إدارة الموارد البشرية.

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