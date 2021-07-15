قائد العمليات المشتركة يزور قوة الواجب الجوية المشاركة في "عاصفة الحزم" بالسعودية

المصدر: وام

قام اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة بوزارة الدفاع برفقة وفد رفيع المستوى من كبار ضباط القوات المسلحة، بزيارة تفقدية لقوة الواجب الجوية المشاركة في عمليات "عاصفة الحزم" ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة.

واطلع قائد العمليات المشتركة والوفد المرافق له على المهام والواجبات التي تنفذها القوة ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأشاد سعادة اللواء صالح العامري بما وصلت إليه قوات العمليات المشتركة لدولة الإمارات المشاركة ضمن التحالف العربي بالمملكة العربية السعودية من جاهزية وكفاءة قتالية عالية.

ونقل قائد العمليات المشتركة لقوة الواجب تحيات القيادة الرشيدة ..متمنيا لها كل التوفيق والسداد في مهامهم وواجباتهم.

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