مكرمة محمد بن راشد.. ترقية 6605 من كوادر الشرطة والدفاع المدني و إدارة الجنسية

المصدر: (دبي - البيان)

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترقية كل من محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للجنسية وشؤون الأجانب في دبي، والخبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ومعالي طلال حميد بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، إلى رتبة فريق، كما أمر سموه بترقية 6605 من كبار الضباط وضباط الصف والأفراد من منتسبي شرطة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والدفاع المدني. وجاءت هذه الترقيات تقديراً للإنجازات المشرّفة للمنظومة الأمنية.

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