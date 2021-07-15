لجنة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني تستعرض الفعاليات الوطنية

المصدر: الشارقة - البيان

عقدت لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني، اجتماعاً برئاسة خالد جاسم المدفع، رئيس اللجنة لمناقشة فعاليات اليوم الوطني التي ستنطلق بتاريخ 29 نوفمبر وتستمر حتى 3 ديسمبر على مدار 5 أيام.

وفي مستهل الاجتماع، توجه خالد جاسم المدفع بالشكر لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي على اهتمامه المباشر ودعمه اللامحدود للجنة لتنظيم هذه الفعالية التي تعكس قيم الوفاء والانتماء والفخر بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على مدار خمسين عاماً.

وأكد المدفع أن الاحتفالات ستشمل كافة مدن الإمارة، وستقام خلالها العديد من الفعاليات والأمسيات الغنائية الوطنية التي ترسخ معاني حب الوطن والولاء في نفوس المواطنين والمقيمين على أراضي دولة الإمارات، لافتاً إلى أن التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة يعد أحد أسس إنجاح الاحتفالات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز