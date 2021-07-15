إطلاق خدمة «الأضحية» عبر تطبيق «دبي الآن»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت دبي الرقمية بالتعاون مع جمعية دار البر خدمة «الأضحية» بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن فئتي الإسلام والتبرعات في تطبيق «دبي الآن»، بهدف تسهيل العمل الخيري والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة.

وتتيح خدمة «الأضحية» التي تم تفعيلها في التطبيق لجميع المستخدمين، إمكانية طلب وتوزيع أضحية عيد الأضحى ودفع ثمنها دون أي صعوبات وعبر خطوات بسيطة وسهلة سواء داخل دولة الدولة أو خارجها كما تسمح لهم بالحصول على ثلث الأضحية.

ويوفر تطبيق «دبي الآن» خدمة «الأضحية» ضمن إجراءات دفع آمنة وموثوقة توفر الوقت والجهد على المستخدمين، وتقدم لهم تجربة مبتكرة لأداء العمل الخيري بسهولة وسلاسة ومن خلال أجهزتهم الذكية فقط، دون الحاجة للذهاب إلى الجمعيات الخيرية أو المراكز المختصة.

وأكد وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية التابعة لهيئة دبي الرقمية، أن منظومة الخدمات الذكية في إمارة دبي عبر تطبيق «دبي الآن» تتوسع بشكل دائم ومستمر في كافة المجالات، لتصبح البوابة الموحدة والشاملة للخدمات والمعاملات الحكومية في مدينة دبي، وتقدم حلولاً سهلة وسريعة لكافة فئات المتعاملين بما يتوافق مع احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية من قطاع الخدمات الحكومية.

وأضاف: بفضل هذا التوسع أصبح تطبيق «دبي الآن» جزءاً أساسياً من حياة الناس في دبي، نظراً للقائمة الشاملة من الخدمات التي يوفرها وأحدثها «خدمة الأضحية»، ونحرص في دبي الرقمية على أن نحدثها بشكل مستمر بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين من جهات القطاعين الحكومي والخاص بإمارة دبي، وبما يدفعنا قدماً في مسيرة التحول الرقمي الكامل بحلول 12 ديسمبر 2021 وتحقيق أهداف استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، وبالتالي تعزيز مستويات ذكاء مدينتنا وسعادة جميع سكانها.

وأشار إلى أن التحول الرقمي يغطي كافة القطاعات في المدينة ولا سيما العمل الخيري، قائلاً: إن تعاوننا مع الجمعيات الخيرية مستمر لتوفير خدمات الخير عبر تطبيق «دبي الآن»، كان آخرها التعاون مع جمعية دار البر في توفير خدمة الأضاحي، والباب مفتوح دائماً للتعاون مع كافة الجمعيات الخيرية لتحويل خدماتها إلى رقمية وسهلة وآمنة بما يتوافق مع رؤية قيادتنا الرشيدة في تحويل الحياة بأكملها في دبي إلى حياة رقمية.

وأكد الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجمعية دار البر، أهمية وقيمة الشراكة والتعاون بين الجمعية ودبي الرقمية، في تعزيز التنمية والاستدامة ودعم المجتمع وخدمة المصلحة العامة في دولة الإمارات، وترسيخ الخدمات الذكية وإثراء منظومة الخدمات الرقمية في دبي تحديداً، وتطوير العمل الخيري، وتسهيل ومرونة الخدمات المقدمة في إطاره للمتبرعين والمحسنين والمحتاجين.

وقال الدكتور المهيري: من أهم أهداف خدمة الأضحية في تطبيق «دبي الآن» في الهواتف والأجهزة الذكية تعزيز الالتزام بالإجراءات الوقائية في مواجهة انتشار «كوفيد 19»، حفاظاً على الصحة والسلامة العامة، وحماية لسلامة المجتمع وعافية الوطن وازدهاره واستقراره، ودعماً للتعافي التدريجي لاقتصاد الوطن وتنميته وتقدمه واستدامته، في إطار جهود الدولة وتحت مظلة توجيهات قيادتنا الرشيدة.

وأشار المهيري إلى الإقبال واسع النطاق من قبل الأهالي على أداء شعيرة «الأضحية»، ترجمة لتعاليم ديننا الحنيف، فيما تشهد «دار البر» طلباً عالياً من قبل الجمهور لأداء خدمة الأضاحي لهم، ما يستدعي آليات جديدة ومتقدمة في تقديم الخدمة، تضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية وجودة الخدمة.

ويستطيع كافة الأفراد الراغبين في شراء أضحية عيد الأضحى تحميل تطبيق «دبي الآن» المتوفر على متجري آبل وغوغل بلاي، والقيام بكافة إجراءات الشراء والدفع والتوزيع من خلال التطبيق بخطوات سريعة وسلسة وموثوقة.

ويقدم تطبيق «دبي الآن» الموحد للمدينة، خدمات أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة يصل عددها إلى ما يزيد على 130 خدمة وضمن 12 فئة مختلفة وهي: الفواتير، والموبايل، والمركبات، والإسكان، والإقامة، والصحة، والتعليم، والأمن، والسفر، والإسلام، والتبرعات والخدمات العامة.

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