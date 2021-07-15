عبدالله البسطي يهنئ المري والفلاسي والمطروشي

المصدر: (دبي - البيان)

بارك معالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، لمحمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للجنسية وشؤون الأجانب في دبي، والخبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ومعالي طلال حميد بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، الترقية إلى رتبة فريق.

وقال معاليه في تدوينة عبر «تويتر»: «مبروكين على الثقة الغالية والترقية لرتبة فريق..الفريق طلال بالهول والفريق محمد المري والفريق راشد المطروشي من خيرة ضباطنا وخير من يخدم ويسهر للوطن والمواطن».

ونشر معاليه صورة تجمعه مع الفريق طلال بالهول معلقاً: «يعمل على أصعب وأكبر الملفات وأعقدها في دبي، بوشيخة الرقم الصعب في منظومتنا الحكومية والأمنية.. مبروك الترقية لرتبة فريق».

كما نشر صورة مع الفريق محمد المري معلقاً: «قائد ميداني يتابع كل صغيرة وكبيرة بشكل يومي، قريب وخدوم لمن يعمل ويتعامل معه.. تستاهل بوأحمد الترقية لرتبة فريق».

ونشر صورة تجمعه مع الفريق راشد المطروشي، معلقاً: «رجل الميدان والمهمات الصعبة والخطرة دائماً.. مبروك بوميرة على الترقية لرتبة فريق».

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