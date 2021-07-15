تقديم 77513 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد 19»

المصدر: أبوظبي ـ وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 77513 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال الساعات الـ24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 16,120,004 جرعات ومعدل توزيع اللقاح 162.99 جرعة لكل 100 شخص.وإلى ذلك أعلنت الوزارة عن إجراء 286676 فحصاً خلال الساعات الـ24 الماضية ‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1529 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 654813 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة 4 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1880 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1481 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 632775 حالة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز