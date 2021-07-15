الاطلاع على سير العمل في مشروع بناء المعبد الهندوسي بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- وام

زار الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، المعبد الهندوسي الذي لا يزال قيد الإنشاء، وذلك للوقوف على آخر المستجدات الإنشائية لمراحل البناء وتطورات سير العمل في المشروع، الذي يجسد تطلعات الدائرة نحو بناء مجتمع مبني على قيم التسامح والتلاحم والتضامن بين مختلف الأديان في أبوظبي والدولة بشكل عام.

وكان في استقباله، برامافيهاري سوامي، رجل الدين والمتحدث الدولي عن المعبد الهندوسي، وعدد من المسؤولين والمشرفين على بناء المعبد، حيث بدأت الزيارة بقاعة الاستقبال الرئيسية التي تتضمن مجموعة اللوحات التي توضح التفاصيل الهندسية للمشروع، كما تم خلال الزيارة تقديم شرح تفصيلي عن مراحل إنجاز المشروع والشكل النهائي لمبنى المعبد.

وأشاد الدكتور الخييلي بتصميم مبنى المعبد الإبداعي، الذي سيشكل أيقونة هندسية وفنية استثنائية في إمارة أبوظبي، حيث اختارت الجهة المنفذة للمشروع نوعية متميزة من الأحجار التي تعد قطعاً فنية ذات أبعاد روحانية تلائم الديانة الهندوسية، مؤكداً أن وجود المعبد الهندوسي في الإمارة هو تقدير لجهود الجالية الهندية وإسهاماتها الملموسة في الدولة.

وأوضح أن الدائرة بصفتها الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي والمعنية بترخيص دور العبادة لغير المسلمين، تحرص على ترسيخ مفهوم التعايش والمحبة والسلام والتسامح والتلاحم المجتمعي، عبر إطار مدروس يعمل على تسهيل وتيسير متطلبات ترخيص دور العبادة وتنظيم آلياتها، بما يسهم في خدمة الديانات والطوائف كافة، من أجل تحقيق رفاهية الأفراد أياً كانت خلفياتهم الثقافية والدينية.

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