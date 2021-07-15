ولي عهد الفجيرة يستقبل أوائل الثانوية العامة

المصدر: الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بدعم مسيرة التعليم في الإمارة، وحرص سموه على استثمار طاقات الشباب وتمكينهم في تطوير قدراتهم العلمية للمساهمة في لعب دور أكبر في مسيرة الإمارات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الرميلة أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة والفجيرة للعام الدراسي 2020 - 2021، بحضور المستشار راشد عبيد سيف حماد الحفيتي رئيس مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة. وقال سمو ولي عهد الفجيرة: إن التعليم في الإمارات وصل إلى مراتب متقدمة وحصد مكاسب عديدة في جميع القطاعات داخل الدولة بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة ودورها البارز في ترسيخ رسالة التعليم التي تدعم التنمية الشاملة في الدولة.

وهنأ سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، الطلبة الأوائل البالغ عددهم 15 طالباً وطالبة، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية المقبلة، مشيداً بالنتائج المتميزة التي حققوها على مستوى الدولة والفجيرة.

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