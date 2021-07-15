«الهلال» تقدم مساعدات إغاثية للمتأثرين بحريق «شاريا» في العراق

المصدر: أربيل - وام

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات إغاثية للمتأثرين من الحريق الذي شب في مخيم شاريا للنازحين في دهوك بكردستان العراق مؤخراً.

وأشرف وفد من الهيئة على توزيع المساعدات على المتأثرين في المخيم الذي يضم آلاف النازحين العراقيين وتضمنت المواد الغذائية والصحية ومواد الإيواء المختلفة والملابس ومعدات الطبخ.

إلى ذلك تفقد وفد الهيئة الذي زار كردستان العراق لتنفيذ عدد من المهام الإنسانية الأيتام الذين تكفلهم الهيئة في الإقليم وأوضاعهم الإنسانية واطلع على أحوالهم وظروفهم الصحية ومسيرتهم التعليمية وقام بتوزيع الطرود الغذائية والهدايا على عدد كبير منهم ويبلغ عدد الأيتام الذين تكفلهم الهيئة في كردستان العراق 10 آلاف و996 يتيماً.

تضامن

وأكد فهد عبد الرحمن بن سلطان نائب الأمين العام للتنمية والتعاون الدولي في الهيئة، أن تحرك الهيئة تجاه المتأثرين من الحريق في كردستان العراق جاء في إطار تضامن الإمارات الدائم مع ضحايا الكوارث والأزمات الطبيعية حول العالم، وضمن المسؤولية الإنسانية التي تضطلع بها لتحسين الحياة، وتخفيف المعاناة في مختلف المناطق والساحات وقال إن الهيئة تابعت تداعيات حريق مخيم شاريا وتأثيره المباشر على الأسر النازحة، وقدمت الدعم والمساندة لتخفيف آثار الحريق وتجاوز تداعياته.

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