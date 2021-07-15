حاكم رأس الخيمة يأمر بالعفو عن 174 سجيناً

المصدر: رأس الخيمة - وام

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة - انطلاقاً من قيم العفو والتسامح الراسخة جذورها في مجتمع الإمارات - بالعفو على 174 سجيناً ممن صدرت بحقهم أحكام مختلفة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتوافرت بشأنهم شروط العفو وتم تأهيلهم للاندماج في المجتمع والمساهمة في بنائه، بما يعكس اهتمام سموه بهذه الفئة وتمكينهم من ممارسة حياتهم مع أسرهم في هذه المناسبة السعيدة.

جاء أمر سموه إثر متابعة حثيثة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، الذي كلف لجنة العفو بإعداد قوائم العفو والتنسيق مع دائرة النيابة العامة بالإمارة والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بهذا الشأن، وحث الجميع على ضمان تحقيق مبادرة صاحب السمو حاكم رأس الخيمة لأهدافها السامية في إسعاد النزلاء وتأهيلهم للعودة لأسرهم ومجتمعهم أفراداً منتجين.

وأعرب المستشار حسن محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة، عن خالص شكره لهذه المكرمة السامية من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي بالعفو عن السجناء والتي تعكس حرص سموه على إدخال السرور والفرحة على أسر النزلاء في هذه الأيام المباركة.

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