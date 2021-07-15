بتوجيهات حاكم عجمان.. تسليم 10 مساكن في المنامة

المصدر: عجمان - وام

سلم عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، 10 مساكن لمستحقيها من أهالي منطقة المنامة، والتي وجه بتوزيعها صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بمكرمة من سموه للتسهيل على أهالي المنطقة وتوفير المسكن الآمن للجميع وتحقيق الاستقرار الأسري والراحة والطمأنينة وسبل العيش الكريم.

وجرت عملية تسليم المساكن - التي بنيت وفق طراز معماري حديث وبأفضل المواصفات والتجهيزات والخدمات - بحضور مديري إدارة بلدية المنامة محمد علي سيف السويحي وسالم عبد الله بن غليطة إلى جانب طارق العوضي نائب مدير مؤسسة حميد بن راشد الخيرية. وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي أن القيادة الحكيمة لا تدخر جهداً في سبيل توفير كل مقومات العيش الهانئ للسكان ومن أهمها المسكن الآمن والذي يضمن الاستقرار الأسري ويحقق السعادة والرفاهية للمنتفعين به، موضحاً أن تكلفة المساكن بلغت 5 ملايين و500 ألف درهم.

من جانبهم أعرب أصحاب المساكن الجديدة عن عميق شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم عجمان، مؤكدين أن سموه والد للجميع ويحرص على معرفة احتياجات أبناء الإمارة وتحويل أحلامهم إلى واقع يضمن الحياة الهانئة لهم ولأبنائهم، ويسهم في تحقيق الرفاهية والسعادة للجميع.

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