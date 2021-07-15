«الخارجية» تقيم حفل وداع لسفيري دوقة لوكسمبورغ والسويد

المصدر: أبوظبي - وام

أقامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي صباح أمس، حفل توديع لإليزابيث كاردوسو جورداو سفيرة دوقة لوكسمبورغ، وهنريك لاندر هولم سفير مملكة السويد وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملهما سفيرين لبلديهما بالدولة.

وخلال الحفل الذي أقيم في فندق قصر الإمارات في أبوظبي أكدت علياء محمد المحرزي وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي عمق العلاقات الثنائية القائمة بين دوقية لوكسمبورغ الكبرى ومملكة السويد، وما تتسم به من متانة وقوة، مشيدة بجهود إليزابيث كردوسو وهنريك لاندرهولم التي بذلاها خلال فترة عملهما في الدولة والتي أسهمت في تعزيز علاقات التعاون بين بلديهما ودولة الإمارات العربية المتحدة في شتى المجالات.

من جانبها أعربت إليزابيث عن شكرها وتقديرها للمسؤولين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ولكافة المسؤولين في الدولة لما لقيته من دعم وتعاون أسهما في تسهيل وإنجاح مهام عملها متمنية لدولة الإمارات المزيد من التقدم والازدهار.

كما أعرب هنريك عن شكره وتقديره للمسؤولين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي على ما لقيه من تعاون لتسهيل مهام عمله سفيراً لبلده لدى دولة الإمارات والذي كان له الأثر الكبير في توطيد علاقات التعاون بين مملكة السويد ودولة الإمارات في كافة المجالات المختلفة.

كما حضر الحفل أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

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