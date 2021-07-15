نيابة أبوظبي تبدأ الإجراءات التنفيذية للقرار السامي بالعفو عن السجناء

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، أن النيابة العامة في أبوظبي اتخذت الإجراءات التنفيذية للقرار السامي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله؛ والقاضي بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ وذلك بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي.وبهذه المناسبة تقدم المستشار البلوشي بالشكر إلى صاحب السمو رئيس الدولة على هذه اللفتة الإنسانية التي تعودها منه أبناء شعبه والمقيمون في كنف قيادته الحكيمة، كما وجه الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لحرص سموه على ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

إشادة

وأشاد بالمتابعة المستمرة التي يوليها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء لأحوال نزلاء المنشآت الإصلاحية العقابية، مما حقق أعلى معايير حقوق الإنسان في المنشآت العقابية في أبوظبي، مشيراً إلى ما تحمله هذه المكرمة من رسالة أبوية وإنسانية؛ بأن القيادة الرشيدة لا تألو جهداً في الانحياز لأبنائها وإتاحة كل الفرص الممكنة لهم ليكونوا نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم، داعياً بقية السجناء إلى الالتزام بحسن السير والسلوك في المنشأة العقابية بما يعزز فرصهم للاستفادة من المكرمات المقبلة.

تهنئة

وفي ختام كلمته، رفع النائب العام لإمارة أبوظبي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات، سائلاً الله عز وجل أن يعيده بالخير والبركة والأمن على الأمة الإسلامية والعالم أجمع.

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من جانبه، أكد اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي أن القرار السامي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القاضي بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموّه بتسديد الغرامات المالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك يعد لفتة إنسانية من القيادة الرشيدة والتي اهتمت بترسيخ قيم العفو والتسامح، وإعطاء نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية فرصة التغيير نحو الأفضل والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية ولتعزيز الروابط الأسرية وإدخال السعادة والسرور إلى قلوب الأمهات والأبناء، بما ينعكس بالخير على أسرهم ومجتمعهم.

إجراءات

وأوضح أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي باشرت بالإجراءات التنفيذية للقرار السامي الذي يشكل خطوة وفرصة أمل مهمة تنعكس إيجابياً على أسر النزلاء وأهاليهم تزامناً مع عيد الأضحى المبارك لتكتمل فرحتهم وفرحة الوطن الذي يواصل في تقديم عطاء الخير للجميع.

وأكد أن هذا العفو السامي يشكل حافزاً مهماً لباقي النزلاء للاستفادة من فرص التدريب والتأهيل التي توفرها المؤسسات العقابية والإصلاحية لتكون لديهم الفرصة لنيل شرف العفو في مناسبات مقبلة، لافتاً إلى أنها انعكست إيجابياً في رفع الروح المعنوية للنزلاء، معبرين عن تقديرهم وشكرهم للقيادة الرشيدة والتي وفرت كل السبل الكفيلة بإصلاح وتأهيل النزلاء، وإعادة دمجهم في محيطهم الاجتماعي والأسري، ليكونوا قوة إيجابية فاعلة في رفد مسيرة التنمية والتحديث في وطن الخير والعطاء.

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