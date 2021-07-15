رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين ماجد المسمار مديراً لـ«تنظيم الاتصالات» والحكومة الرقمية

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، مرسوماً اتحادياً بتعيين المهندس ماجد سلطان المسمار، مديراً عاماً للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية.

وشغل المهندس ماجد المسمار، منصب نائب مدير عام الهيئة لقطاع الاتصالات، منذ التحاقه بها في 2010، وهو حاصل على بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية.

ويتمتع المسمار بخبرة مهنية في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية وتنظيمها لأكثر من 30 عاماً، وشغل العديد من المواقع الإدارية رفيعة المستوى في العديد من شركات الاتصالات محلياً وإقليمياً ودولياً، مثل نائب الرئيس الأول لمجموعة اتصالات - المشاريع الخاصة - الإمارات العربية المتحدة والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا - موبايلي - المملكة العربية السعودية والرئيس التنفيذي للعمليات - اتصالات دي بي (الهند).

مسيرة

ويشغل المسمار منذ 2017 منصب رئيس مجلس أمناء صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو مشارك نشط في العديد من الفعاليات الدولية من بينها فعاليات الاتحاد الدولي للاتصالات، وتم انتخابه رئيساً لمؤتمر المندوبين المفوضين في عام 2018، وهي أعلى سلطة في الاتحاد الدولي للاتصالات، وترأس القمة العالمية لمجتمع المعلومات في عام 2018 (WSIS)، ومثل الدولة في العديد من دورات القمة.

وبهذا المرسوم يخلف المسمار، حمد عبيد المنصوري الذي كان يشغل مدير عام الهيئة.

وتوجه طلال حميد بالهول، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، بالثناء والتقدير للدور الكبير الذي قام به حمد عبيد المنصوري وجهوده المشهودة في تطوير أداء الهيئة وتعزيز ريادتها ومكانتها المتميزة بين الجهات الحكومية في الدولة.

وأشاد بما حققته الهيئة خلال السنوات الأخيرة في تعزيز مكانة الإمارات دولة رائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقال: «لقد أنجزت الهيئة خلال الفترة الأخيرة، وتحت إدارة حمد المنصوري قفزات كبرى ليس في قطاع الاتصالات فحسب، وإنما في التحول الرقمي، حيث أدت دورها التنظيمي والتمكيني باقتدار، وبما يواكب المتغيرات الاستراتيجية والتوجهات العامة للدولة، وكانت الهيئة داعماً قوياً لجهود الدولة في سبيل تحقيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة والمدينة الذكية والتنمية القائمة على اقتصاد المعرفة الرقمي».

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