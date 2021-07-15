محاكم دبي تنجز 100 % من قرارات الدعاوى المستعجلة والتنفيذ

المصدر: (دبي - البيان)

نفذت محاكم دبي 100% من القرارات الصادرة في الدعاوى المستعجلة والتنفيذ خلال النصف الأول من العام الجاري، بمتوسط زمني قدره 2.5 يوم عمل، وفق المؤشر اللحظي لنسبة القرارات المنفذة الصادر من نظام «راصد» الذي يرصد أداء المحاكم إلكترونياً، ويحسن مؤشر القرارات المنفذة وسرعتها، وذلك سعياً لتحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية ميسرة.

وقال أحمد أهلي مدير إدارة التنفيذ بمحاكم دبي: بلغت عمليات إدارة التنفيذ في النصف الأول من العام الجاري 1,644,719 عملية، وبلغ إجمالي عدد الطلبات الذكية التي تم استقبالها في الإدارة 213777، حيث تم اتخاذ القرارات عليها بمتوسط زمني بلغ 1.6 يوم عمل، في حين بلغت القرارات المنفذة خلال النصف الأول من هذا العام 204824 قراراً، وبمتوسط زمني قدره 2.5 يوم. وأضاف أهلي: إن طلب المتعامل يتمحور حول 3 مسارات رئيسية وهي: التقديم، إصدار القرار ثم تنفيذه بواسطة أمناء السر، من خلال التقديم بواسطة تطبيق محاكم دبي المسمى «الطلبات الذكية»، ليتم التعامل معه بطريقة ذكية وإلكترونية.

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