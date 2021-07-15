6078 جولة تفتيشية لبلدية دبا الحصن خلال النصف الأول من 2021

المصدر: دبا الحصن – عائشة الكعبي

كشف طالب عبد الله اليحيائي، مدير بلدية دبا الحصن، أن كافة إدارات البلدية تسعى بشكل دائم إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المدينة، كما تحرص على المتابعة الدائمة والجولات التفتيشية على جميع المحلات والمنشآت العاملة بدبا الحصن، لافتاً أن تقرير النصف الأول للعام الجاري تضمن 6078 جولة تفتيشية لقسم رقابة الأغذية والرقابة الصحية والخدمات البيطرية والرقابة البيئية وقسم التفتيش والرقابة الهندسية، صدر خلالها 65 مخالفة وتوجيه 310 إنذارات للمنشآت غير الملتزمة وغير المطبقة للقوانين والإجراءات المعمول بها.

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وقام قسم رقابة الأغذية بـ 1746 جولة تفتيشية على كافة محلات البقالة والكافتيريات والمطابخ الشعبية والمطاعم والأسواق بالمدينة، نتج عنها 47 مخالفة، وتوجيه 206 إنذارات للمنشآت غير الملتزمة، كما نفذ قسم الرقابة الصحية حوالي 738 جولة تفتيشية على مختلف الجهات والمؤسسات في المدينة وجه خلالها 53 إنذاراً، و7 مخالفات، وقام قسم الخدمات البيطرية بحوالي 1168 جولة تفتيشية وجه خلالها 24 إنذاراً وتحرير 11 مخالفة، كما نفذ القسم أيضاً 6 جولات تفتيشية مفاجئة، وذلك لضمان عمل هذه المنشآت ضمن الاشتراطات والمواصفات المتبعة، ووجه قسم الرقابة البيئية 18 إنذاراً لعدم التزامها بالتعليمات والقوانين.

وكشفت إدارة الخدمات الهندسية ممثلة بقسم التفتيش والرقابة الهندسية عن القيام بـ 2121 جولة تفتيشية، هدفت إلى ضبط الحركة في قطاع المشاريع والإنشاءات في مختلف أنحاء المدينة، كما أصدرت إدارة قسم تراخيص البناء 13 إجازة بناء، ونفذ قسم العمليات والتفتيش البلدي 305 زيارات تفتيشية على الرخص التجارية، وجه خلالها 9 إنذارات.

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