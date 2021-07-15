بحث التحديات المستقبلية للخدمات الإسعافية

المصدر: (دبي - البيان)

ناقشت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في اجتماع تنسيقي مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني والإسعاف الوطني التحديات التي تواجهها الخدمات الإسعافية وطرق تحويلها لفرص تعزز جودة الخدمات بما يضمن سعادة المتعاملين والخطط الموضوعة لاستضافة «إكسبو 2020»، والمبادرات المستقبلية المشتركة.

والتقى خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في قاعة آل مكتوم مع كل من العميد محمد النعيمي رئيس لجنة الإشراف على خدمات الإسعاف الوطني في الإمارات الشمالية بوزارة الداخلية، والمقدم الدكتورة ميثه الدرعي مدير إدارة الإسعاف في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وأحمد الهاجري الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني، وعدد من المختصين في الميدان، حيث جرى بحث الإجراءات المرتبطة بتقارير الحوداث والعمل على وضع آليات موحدة بين الجهات المعنية.

وأكد الدراي حرص الهيئات الوطنية على تفعيل الشراكات بين مؤسسات المجتمع، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتقديم خدمات نوعية متكاملة تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ومتابعتها الدائمة لنتائج العمل المشترك بين المؤسسات وسبل تطويرها.

وأشاد الدراي بتعاون المؤسسات والهيئات الوطنية وجهودها لتحقيق تكامل الخدمات وتميزها، لافتاً إلى أن الاجتماع يأتي ضمن برنامج اجتماعات تنسيقية مشتركة لمتابعة وتطوير الإجراءات والخدمات.

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