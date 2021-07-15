«قضاء أبوظبي» تنجز 62 مشروع تطوير تقنياً العام الماضي

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي أنها تعكف حالياً على منح 24 مركز طباعة على مستوى الإمارة، الحق في تقديم حزمة من خدماتها المقدمة لجمهور المتعاملين.

وقال عبدالله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في دائرة القضاء أبوظبي، بأن دائرة القضاء انتهت خلال العام الماضي من إنجاز 62 مشروعاً تطويرياً تقنياً بزيادة قدرها 13 مشروعاً بالمقارنة مع عام 2019 الذي شهد تسجيل 49 مشروعاً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذه الزيادة في عدد المشاريع التقنية، تعتبر مؤشراً على وجود فرق عمل بالدائرة لديها إصرار وتوجيه من القيادة بأن تواكب متطلبات العمل «عن بعد» الأمر الذي انعكس بالإيجاب في تحقيق نتائج رائعة ومتميزة في الخدمة المقدمة من قبل دائرة القضاء.

وحول آخر الأرقام والمؤشرات التي سجلتها الدائرة خلال النصف الأول، قال خلال مداخلة إذاعية: تشير التقارير النصف سنوية إلى أن هنالك 339 ألفاً و301 طلب إلكتروني تم إنجازه «عن بعد» من دون حضور صاحب العلاقة بشكل شخصي إلى مبنى الدائرة، في الوقت الذي شهدت فيه المحاكم عقد 34 ألفاً و6 جلسات محاكمة «عن بعد».

250 خدمة

وبين عبدالله سيف: أن إجمالي عدد الخدمات الإلكترونية التي أتاحتها الدائرة عبر منصاتها وصل إلى 250 خدمة رقمية يستطيع المتعامل أن يقدمها بكل يسر وسهولة من خلال التسجيل في نظام «الهوية الرقمية» ومن ثم الدخول إلى الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي الخاص بدائرة قضاء أبوظبي.

وتابع مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في دائرة القضاء أبوظبي: قدمت فرق العمل مجهودات مضاعفة خلال الفترة الحالية، الأمر الذي كان له أثر كبير في توفير خدمات سهلة الوصول إليها، لافتاً إلى أن الأرقام المحققة توضح أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية، فإن الدائرة نجحت في تحقيق أرقام وإنجازات بنسب أكبر مما كانت تحققه خلال الظروف العادية السابقة.

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