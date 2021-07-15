«أبوظبي للتنمية» يسهم بـ55 مليون درهم لتطوير طريق في رواندا

المصدر: أبوظبي ـ وام

وقّع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية قرض مع حكومة رواندا يسهم من خلالها بتمويل مشروع طريق روبنغيرا موهانجا بطول 61 كيلومتراً بقيمة 55 مليون درهم (15 مليون دولار أمريكي).

وقع الاتفاقية كلٌ من محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وإيمانويل هاتيجيكا سفير جمهورية رواندا لدى الدولة، بحضور خليفة عبد الله القبيسي نائب مدير عام الصندوق وعدد من مسؤولي الجانبين.

ويهدف المشروع إلى إعادة بناء الطريق الرابط بين المدينتين وتوسعته، بما يزيد من كفاءته المرورية ويسهل وصول السكان إلى الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية في البلاد وتعزيز دور القطاعات الاقتصادية الأخرى كالزراعة والسياحة والنقل وتشجيع حركة النقل التجاري بين رواندا والدول المجاورة.

رؤية

وبهذه المناسبة قال محمد سيف السويدي: «يشكل توقيع هذه الاتفاقية محطة مهمة في مساعي رواندا نحو تحقيق رؤيتها الاستراتيجية بتسريع النشاط الاقتصادي وتحسين نوعية الحياة، حيث تسهل شبكة الطرق المطورة الوصول إلى الخدمات وتدعم القطاعات الاقتصادية والحركة التجارية».

وأضاف: «تجمعنا علاقة وثيقة مع رواندا بدأت منذ أكثر من 40 عاماً، وتشهد هذه العلاقة نشاطاً متزايداً خلال السنوات الأخيرة، وسنواصل العمل مع حكومة رواندا على تطوير المزيد من المشاريع التنموية بما يدعم نهضتها الاقتصادية والاجتماعية ويحقق رؤيتها».

من جانبه قال إيمانويل هاتغيكا: «يعد تطوير شبكة الطرق في رواندا ركيزة أساسية في رؤية 2050، ومحطة مهمة ضمن مساعينا الرامية لتعزيز الاقتصاد المحلي والنهوض به، عن طريق ربط المدن ومختلف مناطق الدولة بشبكة طرق تسهل وصول السكان إلى الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية وغيرها، وتدعم قطاعات الزراعة والسياحة والنقل في الدولة، والشركات الصغيرة والمتوسطة.. ونحن سعداء بهذا التعاون الوثيق مع دولة الإمارات، ونقدر جهود صندوق أبوظبي للتنمية في سبيل دعم مشاريعنا التنموية».

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