برعاية منصور بن زايد.. «ليوا للرطب» ينطلق اليوم

المصدر: ليوا - وام

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تنطلق اليوم الدورة الـ 17 من مهرجان ليوا للرطب، الذي يقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، خلال الفترة من 15 وحتى 25 يوليو الجاري.

وتقتصر فعاليات مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ 17 على مسابقات الرطب والفواكه والمزرعة النموذجية وأجمل مخرافة، ومن دون زوار حرصاً على السلامة العامة وسلامة المشاركين والعاملين في ظل الظروف الاستثنائية بسبب فيروس كورونا.

وأكد اللواء فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي: أن المهرجان يجسد رؤية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، مؤسس النهضة الزراعية في الدولة الذي أرسى قواعد توسيع القطاع الزراعي وتنميته، إلى جانب تمسكه بالمكانة التاريخية لشجرة النخيل التي مجدتها الكتب السماوية واستحقت مكانتها الشامخة في التراث الوطني والعالمي، إذ تعد رمزاً وطنياً وتراثياً على امتداد تاريخ الدولة ومصدراً رئيسياً لتعزيز الأمن الغذائي، وقد عززت مكانتها القيادة الرشيدة بين أبناء الإمارات عبر إنشاء بنية تحتية زراعية مستدامة ساهمت في ترسيخ عوامل ارتباط الإنسان بالأرض.

وتقدم المزروعي بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يولي قطاع الزراعة أولوية خاصة، مشيراً إلى الدعم اللامحدود الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكل المهرجانات والفعاليات التراثية، والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، للمهرجان والتي امتدت على مدار السنوات الماضية لدعم وتمكين المزارعين من تطوير مشاركاتهم.

دعم

وبدوره قال عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي: إن مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ 17 يحظى برعاية ودعم 15 جهة حكومية وخاصة من المؤسسات الوطنية الداعمة لمشاريع صون التراث الإماراتي، وسيشهد المهرجان تنظيم 22 مسابقة، منها 11 مسابقة لمزاينة للرطب أمام المزارعين في مختلف إمارات الدولة، و7 مسابقات للفواكه مفتوحة أمام مزارعي الدولة والمهتمين بالزراعة في حديقة المنزل، و3 مسابقات للمزرعة النموذجية «محاضر ليوا الشرقية والغربية ومدن الظفرة»، ومسابقة أجمل مخرافة التي تستهدف المبدعين وأصحاب الحرف التقليدية.

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة قامت بتوزيع كتيب إلكتروني على ملاك المزارع والمشاركين ونشرته عبر منصات «تراثنا» التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي على «تويتر، وانستغرام، وفيسبوك، وسناب شات»، يتضمن جميع الشروط الاحترازية والوقائية، ومواعيد المزاينات والأصناف وشروط الاشتراك، وآلية ومواعيد التسجيل وتسليم المشاركات الخاصة بكل فئة، بالإضافة إلى الجداول الخاصة بكل فئة وقيمتها، وآليات الفرز والتحكيم وإعلان النتائج.

جدول

وأكد عبيد خلفان المزروعي، مدير المهرجان مدير إدارة المشاريع والتخطيط في اللجنة، أن المهرجان سيقام على فترتين «من 15 إلى 18 يوليو، ومن 22 إلى 25 يوليو الجاري» وسيتخلله فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، وقال إن استلام مشاركات المسابقات سيكون حسب اليوم المقرر ضمن الجدول المعلن عنه سابقاً، من الـ 8 صباحاً ولغاية 3 مساءً، فيما تبدأ عملية التحكيم بعد ذلك مباشرة وسيتم الإعلان عن النتائج في اليوم الثاني بشكل مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بلجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة.

وأوضح مدير المهرجان أن اللجنة المنظمة ستقوم بتطبيق كل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية على المشاركين واللجان المشرفة بالتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بإمارة أبوظبي، وقال: إنه يتوجب على المشاركين إبراز شهادة تطعيم «كوفيد 19» مع نتيجة سلبية عبر تطبيق الحصن بمدة لا تتجاوز 48 ساعة، وسيتم استلام المشاركات وفق مسار خاص للسيارات يمر بمراحل عدة، فيما سيتم التواصل بين المشارك والعاملين عبر مكبرات الصوت وبوجود عازل زجاجي.

مسابقات

وقال المزروعي: إن اليوم الأول من المسابقة سيشهد مزاينة رطب الدباس والتي خصص لها 25 جائزة بقيمة 446 ألف درهم، ومسابقة أكبر عذج والتي خصص لها 15 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 234 ألف درهم، كما تنطلق خلال اليوم الأول مسابقة المزرعة النموذجية ضمن فئاتها الثلاث.

ويشهد اليوم الثاني مسابقات المانجو المحلي، والمانجو المنوع، وفي اليوم الثالث تنظم مسابقة مزاينة رطب الشيشي، والليمون المحلي، والليمون المنوع، وفي اليوم الرابع تنظم مسابقات سلة فواكه الدار، والتين الأحمر، والتين الأصفر.

ويشهد اليوم الخامس إقامة مزاينة رطب الخنيزي، ومزاينة رطب بومعان، ومسابقة أجمل مخرافة رطب، وفي اليوم السادس مزاينات رطب الخلاص (شوط مفتوح)، ورطب الخلاص المخصصة لمزارع منطقة العين، ورطب الفرض (شوط مفتوح)، ورطب الفرض المخصصة لمزارع منطقة العين.

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